Carnavalstress? Deze outfits zijn dit jaar helemaal hot in Twente: 'Niet aan te slepen’

Het populairste item dit jaar in de feestwinkel en online? Een Wednesday-kostuum , die verwijst naar het personage Wednesday Addams uit de gelijknamige Netflix-serie. „Die vliegen werkelijk weg, zijn niet aan te slepen”, vertelt Nina Wuijts van Carnavalsland Borne. Het zwarte jurkje valt in de categorie betaalbaar (17,95 euro exclusief pruik en sokken), origineel en actueel.

Superboerenpak

Dat zijn volgens de bedrijfsleidster ook de outfits die het best scoren, bij de megastore in Borne waar het al weken ‘gekkenhuis’ is. Carnaval mag en kan eindelijk weer en dat merken ze hier maar al te goed. Zelfs op maandagmorgen is het al ‘goed’ druk in de winkel. „Zondag voor de opening om 11 uur stonden ze zelfs al rijen dik buiten”, vertelt Wuijts.