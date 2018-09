Charmeoffensief van AgriFood Capital landt niet overal even goed

Veghelse lichtte Action, Jumbo en Kruidvat op

6 september VEGHEL - Een 39-jarige vrouw uit Veghel gaf woensdagmiddag bij de rechtbank in Den Bosch luid snikkend toe dat ze in 2017 en 2018 filialen van Action, Jumbo en Kruidvat in haar woonplaats had opgelicht. De politierechter besloot de zaak aan te houden, zodat de reclassering onderzoek kan doen naar de Veghelse.