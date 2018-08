Clubhart: Patrick Sanders verzamelt alles van Sint-Oedenrode

Engelse setter 'San­tail's I'm a legend' uit Veghel wereldkam­pi­oen

15 augustus VEGHEL - Op de World Dog Show in Amsterdam is de Engelse Setter Ira uit Veghel afgelopen weekend wereldkampioen geworden. Volgens eigenaar en fokker Boy de Bok uniek, temeer daar de hond die officieel 'Santail's I'm a legend' heet, vorig jaar in Leipzig wereldjeugdkampioen werd bij de teven.