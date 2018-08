Code oranje maar Helvoirtse familie Van Hal geniet vooral van de regen op camping in Schijndel

Niet op voorhand en niet tussen 11.00 en 12.00 uur toen de deskundigen zeer zwaar weer hadden voorspeld. ,,Als dit code oranje is, dan is het heel vaak code oranje in ons land", constateert Frans van Hal (64) nuchter. Al zo'n half uur regent het op de camping in het buitengebied van Schijndel. Vooruit, tussen 11.15 en 11.30 uur hoost het even. Maar hij zit met Nelleke (62), zoon Jos (35) en schoondochter Renée (33) gezellig te kletsen. De kleinkinderen Indy (4) en Lennon spelen in de voortent.

Helvoirtenaar Van Hal maakt zich geen enkele zorg. Twee maanden geleden heeft hij de toercaravan met toebehoren stevig neergezet op de mini-camping. Met stevige stormbanden om ook aan robuust weer te weerstaan. Extra maatregelen heeft hij vandaag niet genomen. Geen sleuven gegraven of zandzakken klaar gelegd. ,,Je moet die weersverwachtingen met een korreltje zout nemen. Ach, als het echt bar en boos wordt met regen en wind, storm en hagel halen we de luifel eraf en gaan we gewoon in de caravan zitten. Mocht de nood nog hoger worden, dan is er nog een gebouwtje op de camping om te schuilen."

Maar daar is geen enkele reden toe vanochtend. Het klaar al ruim voor 12.00 uur op en nog voordat het middaguur slaat, schijnt de zon. ,,Dit weer - zon en af en toe een buitje - heb ik liever dan het weer dat we deze zomer hebben gehad", zegt Frans van Hal. Zijn vrouw Nelleke: ,,Het was de afgelopen drieënhalve week dat we hier echt vakantie vieren bloedheet. Niet om uit te houden. We konden alleen niks doen. Zo min mogelijk bewegen. Fietsen? Het asfalt bleef aan de banden kleven..."