Commissaris Adema bezoekt carnavalsmis Veghel, die via internet live te volgen is

Vanwege het jubileum begint de kerkdienst niet om klokslag 10 uur maar vijf minuten ervoor. Dan is het immers 9.55 uur en alles met ‘vijf keer elf’ heeft extra attentiewaarde in carnavalskringen.

De Kuussegatters rekenen op een volle kerk. Dat betekent circa 900 bezoekers. Bij de laatste carnavalsmis in Veghel, in 2020, waren er ook zoveel bezoekers.

Via internet live te volgen

Nieuw in dit jubileumjaar van Kuussegat is dat de mis via internet live te volgen is. De beelden worden getoond op het YouTube-kanaal van de Franciscus Parochie Veghel. Dit gebeurt ook met reguliere zondagdiensten in de Lambertuskerk. Maar voor de registratie van de carnavalsmis wordt met meer camera’s en speciale regie gewerkt.