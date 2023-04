Controle op Wmo en Jeugdwet werpt zijn vruchten af: ‘Preventieve werking is waardevol’

met video De Kersouwe trakteert zorg op rockopera Jesus Christ Superstar: ‘Net zo goed als origineel met Ted Neeley’

HEESWIJK-DINTHER - De hemel leek donderdagavond even open en wierp het goddelijke licht kort op Heeswijk-Dinther. Want het was droog in natuurtheater De Kersouwe, waar zorgmedewerkers van De Laverhof werden getrakteerd op de spectaculaire première van de rockopera Jesus Christ Superstar.