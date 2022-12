Corona ebt weg, toch mag GGD slechts een paar prik- en testlocaties sluiten: ‘Uiteindelijk betaalt de burger dit’

Hij schoot een bom onschade­lijk en joeg op een roversben­de: oud-politie­chef Huub Raeven (80) overleden

EINDHOVEN - Hij was dit jaar precies twintig jaar met pensioen, maar in oude verhalen over politiewerk in de regio Eindhoven valt de naam Huub Raeven al snel. De oud-politiebaas van Zuidoost-Brabant overleed zaterdag op 80-jarige leeftijd na enkele jaren in broze gezondheid.

