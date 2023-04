Dag 1 van Paaspop: na modder volgt muziek, vuurwerk en comedy

‘Histori­sche dag voor Veghel’: 178 sociale huurwonin­gen erbij in Klooster­kwar­tier

VEGHEL – Liefst 178 sociale huurwoningen komen er in het nieuwe Kloosterkwartier in Veghel. Dat zijn er bijna dertig meer dan verwacht. Woningcorporatie Area zette donderdag haar handtekening eronder. ,,Hiermee ben ik echt in mijn nopjes.”