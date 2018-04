Damiaancentrum in Sint-Oedenrode is onzeker over eigen toekomst

Hoe leefbaar is Olland volgens de inwoners?

13:28 OLLAND - Via een enquête onderzoeken de Dorpsraad Olland, Welzijn De Meierij en de gemeente de leefbaarheid in Olland. Zowel de jeugd van twaalf tot zeventien jaar als volwassenen kunnen via een vragenlijst hun behoeften doorgeven en aangeven of ze iets willen betekenen voor een ander.