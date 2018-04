De Neul vraagt geen nieuw zwembad

Gouden paar Roois gouden paar: 'Zíj is mijn beste beslissing'

16:04 SINT-OEDENRODE ‘Accepteer wat is, laat los wat is geweest en heb vertrouwen in wat kan zijn.’ Deze spreuk siert de woning van Gijs (77) en Wilhelmien (71) van Aarle in Sint-Oedenrode, en staat voor de wijze waarop het paar 50 jaar huwelijksleven invulde. In het dorp zijn ze bekend als bakker en naaldkunstenares.