De seniorenraad Schijndel heeft het voor elkaar: de appartementen van de Vossenberg krijgen straks een ontmoetingsruimte

Vrachtwa­gen kantelt op A50 bij Veghel, voertuig geborgen en weg weer open

VEGHEL - Op de A50 bij Veghel is donderdagmiddag een een vrachtwagen op de zijkant beland. Dat gebeurde rond 14.40 uur in zuidelijke richting. Er was nog lange tijd één rijstrook dicht. Dat melden Rijkswaterstaat Verkeersinformatie en de ANWB.

