De Stek blijft nog een tijdje dicht, bestuur vindt dat luchtbehandeling te wensen over laat

Inwoners van Waalre deden in 2022 het vaakst aangifte van autodief­stal

Autodieven konden vorig jaar in het oosten van Brabant hun geluk niet op: daar werden relatief de meeste auto’s van heel Nederland gestolen. Waalre is landelijk gezien zelfs de hoofdstad als het gaat om autodiefstallen, blijkt uit aangiftecijfers van databureau LocalFocus. In verhouding waren daar in 2022 de meeste mensen hun auto kwijt.

19 januari