De wonderbaarlijke ‘opstanding’ van Luba (73): Oekraïense vluchteling loopt weer na uitzonderlijke operatie

Met videoBORNE - De Oekraïense vluchteling Luba Zherdieva kwam in een rolstoel Nederland binnen. Maar als het ooit vrede wordt, gaat ze lopend terug. Ze onderging een operatie die in haar thuisland onmogelijk was en ook in Nederland uitzonderlijk is: twee nieuwe heupen tijdens één ingreep. Luba is haar Hengelose ‘wonderdokter’ Roy Brekelman eeuwig dankbaar.