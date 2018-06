Diamanten paar Van Deijck uit Rooi heeft rolverdeling helder

Jacques werkte veertig jaar in het onderwijs: eerst bij een basisschool, later op de detailhandelsschool in Eindhoven. ,,Daar kregen we ook een huis. Toen gold in het onderwijs de regel: wonen in de omgeving van je werk. Hetzelfde gebeurt nu in Amsterdam. Om onderwijskrachten binnen te halen, biedt de gemeente woonruimte.” Jacques’ visie op onderwijs is: ,,De jeugd houdt je bij de tijd. We kunnen meer begrip opbrengen voor onze kinderen en kleinkinderen.” Hij heeft ook een uitgesproken mening over de lerarenstaking: ,,Salaris van leerkrachten dient niet af te hangen van bevoegdheid, maar van het werk wat ze doen. Petje af voor een kleuterjuf of voor leraren die migrantenkinderen onderwijzen.”