Dieren als rode draad in leven van Veghelaar Raymon die nu olifantenverzorger in Dublin is

Hoe een Belgisch toptalent van PSV bij Gemert is beland: ‘Ik scoorde meteen tegen Real Madrid’

Hij was het Belgische toptalent van PSV, had zelfs een privéchauffeur vanuit de club. Maar nu speelt Yentl Meyssen bij Gemert. Een verhaal over Boris de pony, zijn jaren in Eindhoven en de liefde in Nederland.