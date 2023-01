D’n einder helpt mee om afvalberg te verminderen: ‘Na reparatie liggen spullen als nieuw in de winkel’

Werkplaatsen nog niet af

,,Om de enorme afvalberg te verminderen is hergebruik van materialen noodzakelijk”, zegt Verhagen. ,,D’n einder is de eerste organisatie in de regio die dicht tegen de milieustraat ligt en met hen samenwerkt. Mensen kunnen bij ons gratis spullen brengen. We kijken ter plekke of de aangeboden artikelen bruikbaar zijn. Vaak is herstel mogelijk in de werkplaats. Een kastdeurtje repareren of een likje verf over een ledikantje: na reparatie liggen de spullen als nieuw in de winkel.”