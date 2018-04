'Doof kind' spreekt boekdelen tijdens filmavond van Filmclub Schijndel en Gestelse Kentalis

Eindhoven het duurste met bouwvergunning, hoeveel kost het in uw gemeente?

5 april Het uitbreiden van een woning is vergunningstechnisch in Meierijstad flink goedkoper geworden. De prijs voor een omgevingsvergunning kostte in 2017 voor een uitbouw van 45.000 euro, 1189,18 euro. Dit jaar is de verbouwer 880 euro kwijt. Inwoners van Eindhoven zijn het meeste kwijt voor hun vergunning voor een aanbouw.