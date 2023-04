Duidelijkheid bestuursrechter: bewoning chalets Molenheide tot 1 juli toegestaan

Jeanet Venekamp krijgt lintje als enige Son en Breugelse

SON EN BREUGEL - Jeannet Venekamp (63) is woensdagmiddag benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Venekamp ontvangt de koninklijke knderscheiding vanwege haar grote inzet als vrijwilliger in Son en Breugel en daarbuiten.