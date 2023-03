Een huurwoning vinden in Sint-Michielsgestel? Veel geduld gewenst

PSV harkt met pijn en moeite de punten binnen in Waalwijk

Het is PSV zondag gelukt om de uitwedstrijd bij RKC Waalwijk te winnen. De ploeg van Ruud van Nistelrooij won dankzij een goal van Johan Bakayoko met 1-0. De krappe marge werd voor rust bereikt, in een fase waarin PSV soeverein was en een veel grotere afstand op het scorebord had moeten zetten. Dat lukte niet, omdat de ploeg een paar keer onzorgvuldig was en een groot overwicht in te weinig kansen wist om te zetten.