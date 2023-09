Een nieuw wooncomplex pal naast de bakker, kan dat wel? ‘Wij zijn meer dan een winkeltje met brood’

Dorpspick­nick in centrum Schaijk krijgt zeker een vervolg

SCHAIJK - ,,Het was erg leuk én het weer was fantastisch!’’ Bas Griffioen kan zijn geluk niet op. De laagdrempelige dorpspicknick die hij namens Natuurlijk Schaijk organiseert, is voor de tweede keer geslaagd en zelfs een groter succes dan vorig jaar. Dus komt er zéker een derde editie.