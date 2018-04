Een selfie maken voor de klompenwand

SINT OEDENRODE - Om aandacht te vragen voor de klomp en de populieren heeft de Stichting Brabantse Klomp met het Groene Woud, april uitgeroepen tot klompenmaand. Dat resulteerde zondag in een klompentour per huifkar die Liempde, Best en Sint-Oedenrode aandeed.

Om de klomp te promoten richtte Holl Souvenir & Klompen in Nijnsel, haar souvenirwinkel opnieuw in.

Net zoals collega’s in Amsterdam wilde eigenaresse Marie-Louise Holl in haar souvenirwinkel altijd al een klompenwand. Naast allerlei souvenirklompjes hangen er nu tientallen kleurig beschilderde paren voor volwassenen en kinderen aan de wand. Haar eigen model waarvoor vader Holl de machines ontwierp die hij achter gesloten deuren hield. Net als klompgerelateerde ondernemers en horeca in de regio, wil Marie-Louise Holl de authentieke klomp terugbrengen in het Brabantse land. ,,Onze insteek is: een spreiding aanbrengen in toeristisch Nederland. We horen dat Amsterdam en het Westland vollopen met buitenlandse bezoekers. Het is maar honderd kilometer rijden naar Brabant dus waarom zouden ze niet hier recreëren? En hier vóór de klompenwand een selfie voor thuis maken?” Wethouder Jan Goijaarts benadrukt het belang van extra toerisme in de regio. ,,Deze souvenirwinkel voegt een extra parel toe aan cultuur en recreatie.”

Pendelende huifkarren

Via een toeristische route pendelende twee huifkarren langs vijf locaties in Sint-Oedenrode, Best en Liempde. Museum Hoeve Strobol bezit een arsenaal aan klompenmakersgereedschap, zowel handmatig als machinaal. Op termijn gaat eigenaar Bert Verbakel op zijn hoeve de Rooise klomp maken. ,,Onze regio was altijd al goed in het klompenambacht. De Rooise klompenmakersschool stond bekend om z’n gedegen vaklui. De aandacht in de aprilmaand is de eerste aanzet tot promotie van de klomp. Maar de belangstelling ervoor moet nog groeien.” Dat bevestigt ook Eric van de Hurk. ,,De huifkarren zijn redelijk bezet en er komen ook mensen op de fiets.”

Gerdien en Harrie van den Brand fietsten de klompenroute. Zij bezochten de deelnemende Bestse ondernemers en kregen informatie over boomtransport, productie en klompkoekjes. In het centrum van Liempde werd klompengolf gespeeld. Van den Hurk: ,,We gaan hier in Gasthuishoeve mensen opleiden tot het klompenvak. Anders kent over tien jaar niemand het ambacht nog.”

Fotobijschrift: met haar souvenirwinkel brengt Marie-Louise Holl de authentieke klomp terug in de regio.