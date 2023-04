Eerste 48 asielzoekers pas na volgende week op vakantiepark in Sint-Oedenrode

De puzzel die Paas­pop-programma heet: ‘Als het actueel en relevant is, moet het op Paaspop staan’

Of je nu verticaal scrolt door het programma (line-up) op de site of horizontaal door het tijdschema (timetable) in de nieuwe Paaspop-app, de lijst is enorm. Bijna 300 acts op 17 podia en area’s, hoe krijg je dat in hemelsnaam fatsoenlijk in drie dagen gepropt?