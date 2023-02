Eeuwige rust onder heilige boom; natuurbegraafplaats Olland geopend

Het Dolle Bolle Bal wint waarde­rings­prijs Meedoen in Meierij­stad: ‘Carnaval is een feest voor iedereen’

SINT-OEDENRODE - De waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad werd dinsdagmiddag uitgereikt aan het Dolle Bolle Bal in Sint-Oedenrode. Zij zetten zich in voor een carnavalsfeest voor mensen met een beperking. De uitreiking was een bijzonder slot van een bijzonder feest.