Eigenaresse van afgemaakte vechthonden in Sint-Oedenrode krijgt geen schadevergoeding

Ook kreeg de vrouw van de gemeente een verbod op het hebben van vechthonden in huis en in de tuin. Dit verbod werd door de Raad van State in juni 2017 teruggedraaid omdat de gemeente de verkeerde procedure had gebruikt. Als gevolg hiervan wilde de vrouw een schadevergoeding.

Geestelijk welzijn

De Raad stelt allereerst dat zij geen eigenaar van de fokhond was. Verder ziet de Raad niet in dat haar woongenot is aangetast door het niet aanwezig zijn van de honden. Die zijn immers geen voorwaarde om de woning te kunnen huren. Ook ziet de Raad geen aanwijzingen dat de eigenaresse ernstig psychisch leed. ,,Evenmin is sprake van aantasting in de persoon doordat het besluit van 20 april 2015 tot ernstige psychische storingen of geestelijk letsel zou hebben geleid", aldus de Raad in de uitspraak. Kortom, geen schade om te vergoeden. De gemeente Meierijstad kan de hand op de knip houden.