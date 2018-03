Eindelijk die gewenste carpoolplaats aan A50 in Sint-Oedenrode

Sloper oude ziekenhuis Bernhoven Veghel overweegt aangifte tegen inbrekende YouTubers

19 maart VEGHEL - New Horizon, het bedrijf dat het oude ziekenhuis Bernhoven in Veghel van binnen stript en straks helemaal sloopt, overweegt aangifte te doen tegen de Urban Explorer Jimmy Podrabsky (25) en zijn maten. Hij brak met zijn broers en een maat in bij het oude verlaten ziekenhuis Bernhoven in Veghel om de beelden op zijn YouTube-kanaal te zetten.