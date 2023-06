Eindelijk weg uit de kelder van het amateurvoetbal, Boerdonk promoveert voor de allereerste keer naar de vierde klasse

De bijzondere woning van de Vellinga’s: ‘Het is fijn dat we er niet aan kunnen wennen’

ESCH - Ooit woonden de Witte Zusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika in de woning van de familie Vellinga. ,,Foto’s van de nonnen laten we nog niet aan de kinderen zien, want in die witte habijten lijken ze een beetje op spoken.”