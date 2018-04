Eindhoven het duurste met bouwvergunning, hoeveel kost het in uw gemeente?

Brug maakt ommetjes en wandelroutes tussen kerkdorpen en centrum Sint-Oedenrode mogelijk

15:26 SINT-OEDENRODE - De voorbereidingen voor een nieuwe Hooibrug over de Dommel in Sint-Oedenrode zijn getroffen, het wachten is op de vergunning. De brug maakt ommetjes en wandelroutes tussen de kerkdorpen en het Rooise centrum mogelijk.