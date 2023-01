Erp-verdediger is Prins Carnaval, ook al was pastoor het er niet mee eens: ‘Ze vragen je maar één keer’

Gehandicap­te Tim (17) is toe aan een eigen huisje én dat komt er in Schijndel nu ook

SCHIJNDEL – Stichting TIM kan na een lange zoektocht in Schijndel kinderen met een beperking helpen aan een eigen appartement. Acht stuks komen er over een tijdje namelijk op de plek van voormalig cafetaria ’t Stamhuijs aan de Boschweg. ,,Ik knijp mezelf af en toe nog in de arm of het wel waar is.”

