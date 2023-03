Even doorbijten voor Veghel: straten moeten open voor uitbreiding stroomnet

Robots zitten in het dna van Zwijsen College, met team zelfs naar WK-finale in Texas

VEGHEL - Het Zwijsen College gooit wederom hoge ogen op het gebied van robots. Leerlingen spelen in mei met hun Team Rembrandts de WK-finale in Houston. Merle Leurs is een van de blikvangers, zij won een persoonlijke award. Waarom vindt ze dit zo machtig?