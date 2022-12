‘Excuses voor slavernijverleden deugen niet’

1. In de tijd van de mensonterende slavernij was er ook mensonterende kinderarbeid in Nederland. Kinderen jonger dan 10 jaar moesten soms 14 uur in fabrieken werken. Niet alle bazen maakten het zo bont. Maar niet alle bazen met tot slaaf gemaakten waren wreed. Het waren wel altijd de machtigen die zich verrijkten over de ruggen van hun onderdanen. Kinderen en volwassenen. Hier, en in west en oost. Denk aan de aanklacht van Multatuli.