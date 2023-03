Expositie als ode aan wijlen Rooise kunstenaar Jan Sonnemans: ‘Hier hangen doeken die normaal maar een enkeling ziet’

Willem van den Berg, eigenaar van werk van Jan Sonnemans dat in de expositie te zien is

Van Berg kocht dit schilderij met nog drie andere toen ik hoorde dat Jan ongeneeslijk ziek was. ,,Ik wilde iets van hem hebben. Want ik ken Jan al vanaf de basisschool. Na de lagere school volgde hij de schildersopleiding in Veghel en fietste dagelijks langs ons restaurant aan de Veghelseweg. Mijn vader hoorde dat Jan kon schilderen. Hij gaf hem opdracht voor een reclamebord. Jan schilderde een parmantige haan met de tekst: ‘eet hier haantjes!’ Waarom ik dit schilderij afsta voor de tentoonstelling? Kunst heb je niet voor jezelf maar je laat er anderen ook van genieten.”

Blanco papier

Nico van de Wetering brengt een schilderwerk in dat buiten de comfortzone van Jan Sonnemans valt. ,,Met dit werk ging Jan buiten zijn ‘schilderlijke vrijheid’. Hij schilderde deze keer geen ‘priegels’, maar speciaal voor mij een olieverfschilderij met afbeeldingen van gitaren. Dat kun je gerust uitzonderlijk noemen. Jan was vroeger mijn buurjongen, we voetbalden samen, hadden raakvlakken in de justitiële zorg en hij kende mijn voorliefde voor gitaar en gitaarmuziek. Ik was nog een jongetje toen hij me een blanco papier gaf waarop ik lukraak strepen moest zetten. Jan verbond die lijnen en maakte er iets concreets van.”