Fabriek Magnifique is gratis, maar zeker niet voor niks

IJslandse kunst in Schijndel: kapotte robot en hoedje van papier

1:35 SCHIJNDEL - Ze hebben één ding gemeen: ze zijn geboren in IJsland en hebben gestudeerd en veelal ook gewerkt in Nederland. 22 bekende en minder bekende IJslandse kunstenaars tonen momenteel hun werk in de Schijndelse KEG-expositie Frá Íslandi.