Familie en vrienden nemen vrijdag afscheid van Daan Hoefs (26) uit Erp

In een openbaar bericht op Facebook laat de broer van Hoefs weten dat iedereen die zich verbonden voelt met Daan, van harte uitgenodigd is om vrijdag de herinneringsdienst in de Sint-Servatiuskerk in Erp bij te wonen.

In de rouwkaart die bij het Facebookbericht is geplaatst, schrijft de familie: 'In je leven nam je een verkeerde afslag en die weg bleek éénrichtingsverkeer. Zo vaak zei je dat je zo graag een normaal leven wilde en iedere keer weer ging de deur dicht. De wereld waarin je verzeild geraakt was slokte je op en je kon je er niet van losmaken. Dat maakte je boos, eenzaam en verdrietig maar je wilde de mensen van wie je hield en die van jou hielden hier nooit mee opzadelen. "Maak je over mij maar geen zorgen, het komt allemaal goed." '

Daarnaast staat in de rouwkaart: 'Daan Hoefs zoals beschreven in de pers is een stuk van de realiteit en beschrijft een leven met een grillig verloop. Er is echter ook die andere realiteit, Daan Hoefs de zoon die zo graag een arm om zich heen had en een knuffel (...) De gangmaker die zo kon genieten van de muziek en de dromer die met woorden altijd de gevoelige snaar kon raken.'

Arrestatie