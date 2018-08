Feestje Noordkade in Veghel 'kost veel, maar is niet duur'

Muziek, cabaret, een documentaire, een symposium, een muzikale topact en als klap op de vuurpijl de komst van koningin Máxima. Het is slechts een greep uit wat CHV De Noordkade Veghel voorschotelt op 9 en 10 september voor de viering van 100 jaar CHV op de Noordkade en de opening van De Blauwe Kei. Een feest waarbij tot nu toe meer over de kosten - tussen de 150.000 en 175.000 euro- dan over de inhoud is gesproken. Over de 40.000 euro subsidie die de gemeente Meierijstad daarin bijdraagt kwam de afgelopen weken met name vanuit Schijndel en Sint-Oedenrode kritiek.

Toch grijpt de organisatie, nu de programmering zo goed als rond is, niet de kans om uit te leggen waar dit bedrag uit bestaat. ,,We gaan niet over getallen praten'', zegt Harry Vermeulen, directeur van De Blauwe Kei en directievoorzitter van Cultuurfabriek De Noordkade. ,,Is het veel geld? Ja. Is het duur? Nee." Een belangrijk deel van de kosten zit volgens hem in de 'achterkant': in logistiek, techniek, organisatie, aankleding, veiligheid, marketing. ,,Als er een paar honderd mensen komen, hebben die ook een hapje en drankje nodig. Er komen theaterprofessionals. Licht, geluid, alles moet betaald worden.'' De komst van koningin Màxima kost wat, van oranje loper tot beveiliging. Zo ook de documentaire die gratis bij bioscoop Industry getoond wordt over 100 jaar Noordkade/CHV. Die is gemaakt door de filmmakers van Studio Gotley, gevestigd op de Noordkade. ,,Dat bedrijven die hier gevestigd zijn meewerken, wil niet zeggen dat ze dat gratis moeten doen. Ze factureren veel minder uren dan erin gestoken zijn'', zegt communicatieadviseur Jack Monde.