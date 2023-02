Fitworld Veghel binnen een jaar failliet, onderzoek naar verdwenen fitnessapparatuur

VEGHEL – Pas in april 2022 geopend, maar inmiddels alweer ter ziele. De vestiging van Fitworld aan de Poort van Veghel is failliet verklaard. Volgens de aangestelde curator lijkt het erop dat het de onderneming niet gelukt is om voldoende klanten te verwerven.