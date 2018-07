Flinke brand in twee-onder-een-kap-boerderij Sint-Oedenrode: vuur overgeslagen

Auto rijdt door na aanrijding met fietser in Veghel, politie op zoek naar chauffeur

11:03 VEGHEL - Op het Stadhuisplein in Veghel is vrijdag rond 17.00 uur een oudere fietser aangereden door een personenauto. De donkerkleurige auto reed door na de aanrijding. De politie is op zoek naar de bestuurder van de auto.