Foodwatch haalt uit naar Jumbo: 'Ze zitten vast aan Max en Red Bull, gezondheid komt op tweede plek'

Jumbo

Jumbo stopt niet met de verkoop van energiedrankjes. "We vinden het belangrijk dat klanten bij ons terechtkunnen voor al hun boodschappen. Dit staat los van de campagne met Max Verstappen", laat een woordvoerder in een reactie weten. Hij benadrukt wel dat Jumbo zich tegelijkertijd van bewust is dat energiedrankjes suiker en cafeïne bevatten. "We pleiten dan ook voor een verantwoorde en gematigde consumptie in combinatie met gezonde voeding en voldoende beweging. Want ook wij vinden het onverstandig dat kinderen energiedrankjes drinken. We zouden graag met de partners in de voedingsindustrie in gesprek willen hoe we als branche verder mee omgaan."