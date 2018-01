Forse rekening voor veehouder na afwijzing megastal Nijnsel

NIJNSEL - Varkensboer Thomas Verhagen kreeg onlangs een gepeperde rekening van de gemeente Meierijstad in de bus. Of hij even ruim een ton aan bouwleges wil betalen voor de megastal in Nijnsel die hij uiteindelijk niet mocht bouwen .

Een brief van de gemeente verwachtte veehouder Thomas Verhagen zo langzamerhand wel op de deurmat. Het politieke steekspel rond zijn megastal in Nijnsel, die er van de gemeenteraad toch níet mag komen, had immers nog een klein lichtpuntje voor hem opgeleverd. Wethouder Eric van den Bogaard zou nogmaals het gesprek met hem aangaan om te kijken of de gemeente nog iets kan betekenen in de zoektocht naar alternatieven. De brief bleek echter geen uitnodiging voor een gesprek, maar een flinke rekening. Of hij binnen een maand ruim een ton aan bouwleges wilde betalen. ,,We hadden de hoop dat we middels een gesprek verder kunnen met de ontwikkeling van ons bedrijf", aldus Verhagen. ,,Tot op heden hebben we nog steeds geen uitnodiging ontvangen. Het willen innen van de bouwleges voordat men moeite doet aan tafel te komen, helpt dan niet mee."

Opmerkelijk

Dat de gemeente bouwleges vraagt, ook als een vergunningsaanvraag wordt afgewezen, is op zichzelf gebruikelijk. De beoordeling kost immers tijd - en dus geld. De hoogte van het bedrag is daarbij afhankelijk van de bouwkosten. Bij een miljoenenproject als deze stal voor bijna 18.000 varkens slaat de teller dan flink uit. Maar in het licht van de voorgeschiedenis is de verstuurde rekening opmerkelijk. Dat de vergunningsaanvraag is afgewezen, valt de ondernemer immers nauwelijks aan te rekenen. Verhagen doorliep alle procedures, won tot twee maal toe een zaak bij de Raad van State en kreeg een voorlopige vergunning. Dit alles ondanks fors verzet van omwonenden.

De definitieve vergunning werd vorige maand echter geweigerd; de gemeente baseerde die afwijzing hoofdzakelijk op nieuw provinciebeleid. Dat maakt nieuwbouw alleen mogelijk als er elders stallen gesloopt worden. De provincie liet zelf overigens weten - gezien de voorgeschiedenis - in dit geval geen bezwaar te hebben tegen een uitzondering. Wethouder Van den Bogaard zegde de gemeenteraad daarbij wel toe nog eens in gesprek te gaan over alternatieven.

Leges

Die uitnodiging is inmiddels 'recent per post verzonden', aldus een woordvoerder van de gemeente. 'We zijn nu in afwachting van zijn reactie.' Verhagen zegt vooralsnog niets ontvangen te hebben. Waarom er in de tussentijd al wel een rekening is gestuurd? 'De facturering van leges is onderdeel van een apart administratief proces dat los staat van onze toezegging om met elkaar in gesprek te gaan', aldus de gemeente. Zo voelt dat voor Verhagen echter niet. ,,Blijkbaar voelt de wethouder zich op geen enkele manier verantwoordelijk om op een serieuze manier tot een oplossing te komen."