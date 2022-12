Frans Maandag uit Veghel schrijft thriller over thorium, een vergeten energiebron

VEGHEL - Frans Maandag uit Veghel werkte twee jaar aan een thriller over een vraag die hem bezig houdt: waarom gebruiken we geen thorium als nieuwe energiebron?

Hij belde ervoor naar Diederik Samsom, die van oorsprong natuurkundige is en in Brussel als kabinetschef werkt voor klimaatcommissaris Frans Timmermans. ,,Wordt er ook gekeken naar thorium als nieuwe energiebron voor kerncentrales?”

Samsom liet het antwoord in het midden. Voor Frans Maandag (67) uit Veghel is dit juist een bevestiging dat thorium inderdaad onderzocht wordt als alternatieve energiebron in kerncentrales. En dat is niet gek, vindt hij. Want deze grondstof werd in de jaren zestig in de Verenigde Staten al toegepast, maar is op de achtergrond geraakt. ,,Omdat je er geen atoombom mee kunt maken. Dat kan wel met uranium, vandaar dat dat de voorkeur had", stelt Frans Maandag.

Hij komt niet uit de energiesector, is geen deskundige. Maar thorium is wel de grondstof onder zijn thriller ‘Zahlbachs erfenis’. Het gaat over een grote industrieel die het belang van dit stofje ziet als zijn erfenis aan de wereld. Hij besluit een aantal wetenschappers te ontvoeren, om ze voor zijn eigen project te winnen.

Het schrijven van een boek was iets dat hij heel graag wilde doen, vertelt Maandag. ,,Eind 2018 ging ik met hevige pijn in mijn voet naar de dokter. Het bleek longkanker. Het lichaam gaf via mijn voet een signaal af dat er iets niet klopte. Ik heb twee keer een operatie ondergaan, en ben nu ‘schoon’ verklaard, maar het zette me wel aan het denken. Over wat ik nog wil doen in het leven. En dat was een boek schrijven.”

‘Een boek dat ik zelf graag zou willen kopen’

Voordat hij een adviesbureau oprichtte in werving en selectie werkte hij jarenlang voor Panasonic en reisde voor dit bedrijf de hele wereld over. ,,Ik kocht op luchthavens Engelstalige boeken, die ik dan tijdens mijn vlucht en verblijf uitlas. Het was goed om mijn Engels op peil te houden en ik genoot van het lezen. Ik wilde een boek schrijven dat ik zelf op een luchthaven zou willen kopen. Een boek dat lekker wegleest maar wat mensen ook aan het denken zet.”

Vloeide uit zijn pen

Dat werd Zahlbachs erfenis. Het vloeide uit zijn pen, zegt hij. Zijn internationale ervaringen zijn erin terug te lezen en het energievraagstuk dat hem bezig houdt. Daar las hij over in een artikel in het Brabants Dagblad, waarin stond dat de provincie Brabant 850 miljoen euro stopt in het zoeken naar alternatieve energiebronnen. Waarom niet kijken naar een energiebron, die eigenlijk al lang bestaat, dacht hij toen. ,,We zoeken allemaal naar de juiste oplossing. Maar alleen met windmolens komen er niet, dat levert lang niet genoeg op om ons in onze energiebehoefte te voorzien. Thorium is ruim voor handen, het wordt wordt gewonnen uit zand, steen en erts en is over de hele wereld te vinden. Bovendien levert het veel minder kernafval op.”

Het boek is in eigen beheer uitgegeven en is te bestellen via zijn website. Ook is het koop bij boekwinkel Schellen in Veghel. Frans Maandag heeft de smaak te pakken en is inmiddels begonnen met een deel twee.