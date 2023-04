Geen files op A50 bij Veghel door afsluiting Taylorbrug, schat Rijkswaterstaat: ‘Maar we blijven wakker’

Radio 4 Brainport brengt al vijf jaar muziek en informatie, speciaal voor expats

EINDHOVEN - Het bereik van hun radiozender voor expats, Radio 4 Brainport? Daar hebben oprichters Jean-Paul Linnartz en Gerard Lokhoff geen harde cijfers over. ,,We merken uit de vele reacties van internationals dat er behoefte is aan onze zender”, zegt Lokhoff.