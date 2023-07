Gestel zoekt verder naar geschikte opvanglocatie 300 vluchtelingen

Bij PSV is Timo Baumgartl na vier jaar op weg naar de uitgang: Schalke 04 kan ruimte scheppen in Eindhoven

Het Duitse Schalke 04 wil Timo Baumgartl (27) overnemen van PSV. De centrale verdediger heeft de afgelopen weken bij PSV getraind en wilde in Eindhoven nog voor zijn kans gaan, maar mag in principe vetrekken. Baumgartl was woensdagmorgen nog gewoon in het Oostenrijkse Windischgarsten, maar een deal over zijn overgang is dichtbij.