Gewoon Goed Uden opent eigen fietswerkplaats: ‘zinnig werk voor ons en leuk voor de Udenaar’

Gewoon Goed aan de Udenseweg in Uden biedt dagbesteding en helpt mensen met re-integratie op de werkvloer. Omdat er vraag was naar technisch werk binnen de dagbesteding kwam fietsenmaken op het pad. ,,We raakten in gesprek met iemand van Halfords en het bleek dat het voor hen veel tijd kost om elektrische bakfietsen in elkaar te zetten, of wij dat niet wilden doen", aldus Van Boxtel.

Zo gezegd zo gedaan, er werd een mooie ruimte gemaakt om de bakfietsen in elkaar te zetten en zo ontstond ook het idee om een eigen werkplaats voor fietsreparaties te maken. Donderdag was de werkplaats voor het eerst open. Iedereen kan er binnenlopen om de fiets te laten repareren. ,,We hebben nu drie mensen aan het werk, maar er is nog ruimte om te groeien. Dus als er mensen thuis zitten die nog een bezigheid zoeken en fietsen repareren leuk vinden, dan zijn ze welkom. Het zou helemaal mooi zijn als we iemand zo enthousiast kunnen maken dat diegene op termijn echt aan het werk gaat als fietsenmaker. En we hopen natuurlijk dat iedereen die zijn of haar fiets wil laten maken ook bij ons binnen komt.”