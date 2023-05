‘Goed gesprek’ over onderhoud Joodse begraafplaats in Schijndel: ‘Er gaat gemaaid worden’

Het Evoluon: perfect voor een Eindhovens feestje

EINDHOVEN - Door een gang vol rook word je met lichtjes en stemmen naar binnen getrokken in een soort tijdmachine. Het Evoluon leent zich perfect voor zo'n mysterieuze entree. Eenmaal binnen geef je je over aan de ambiance van drie jonge Eindhovense collectieven: Tasty Folk, Ange Projects en Connect the Odds.