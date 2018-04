Grote grazers zullen in het Vressels Bos bij Nijnsel niet verhongeren

Duiven brengen broer Piet en Mat weer bij elkaar

14:20 GENNEP/VEGHEL - Mat Janssen is klaar met werken. Hij verkoopt zijn succesvolle ict-bedrijf in Veghel. En verkoopt zijn huis in Oeffelt om samen met zijn vrouw weer naar Gennep te verhuizen. Terug naar zijn geboortegrond aan de Langeweg. Waar zijn oudere broer Piet altijd is blijven wonen. En vooral terug naar hun levenslange liefde: de duiven.