Grote verkeerscontroles in Veghel en Den Bosch, meerdere oude caravans van de weg gehaald

Video Iggy Pop leidt Paaspop, in de naam van de vader, de zoon, en the idiot

12:41 SCHIJNDEL - De grote naam van Paaspop krijgt het om 21:45 's avonds op exact de aangekondigde tijd toch voor elkaar om compleet verrassend het podium op te stormen. In tegenstelling tot de talloze acts die hem dit weekend zijn voorgegaan op het hoofdpodium van Paaspop, stormt Iggy Pop zonder enige aankondiging het podium op. Met 'I Wanna Be Your Dog' als opener geeft de levende legende direct al aan dat hij het zwaar geschut niet spaarzaam benadert.