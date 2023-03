Hart vraagt gratis bus voor Schijndelaren die naar Veghel willen voor uitleg opvanglocaties

De partij heeft hiervoor een formeel verzoek ingediend bij het gemeentebestuur. Dat maakte dinsdag vier nieuwe locaties voor (tijdelijke) huisvesting van vluchtlingen bekend: drie in Schijndel en een in Sint-Oedenrode.

Hart noemt het ‘te gek voor woorden’ dat de inloopbijeenkomst in Veghel is terwijl drie van de vier nieuwe opvangplekken in Schijndel komen. ,,Zo werp je een enorme drempel op voor het contact met je inwoners‘’, meent fractieleider Mirjam van Esch.