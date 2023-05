Heldere dag in Meierijstad

Plots kondiigt hij vertrek aan: Han Looijen stopt als burgemees­ter van Gestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Als een duiveltje uit een doosje. Burgemeester Han Looijen van Sint-Michielsgestel stopt per 1 oktober als burgemeester. ,,Sint-Michielsgestel is een prachtige gemeente, maar heeft een ander type burgemeester nodig dan ik”, zo meldde hij donderdagavond rond middernacht in de gemeenteraad.