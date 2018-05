Helmondse Alard (30) mishandeld op 7th Sunday: 'Uit het niets kreeg ik een klap en kopstoot'

Berdine Nooijen van AAtrium Veghel 'Zorgmede­wer­ker van het Jaar 2018'

19 mei VEGHEL - Berdine Nooijen, werkzaam als activiteitenbegeleider en vrijwilligerscoördinator in AAtrium in Veghel, is uitgeroepen tot 'Zorgmedewerker van het Jaar 2018'.