Henk uit Dungen helpt arme Keniaanse boeren met waterberging en beter voedsel voor koeien

PSV neemt tijdens PS­V-Cam­buur afscheid van oud-aanvoerder Marco van Ginkel

Voormalig aanvoerder Marco van Ginkel is zondag tijdens PSV-Cambuur eregast in het Philips Stadion. De 30-jarige Van Ginkel neemt in de rust van de wedstrijd afscheid van het PSV-publiek, dat nog eenmaal applaus kan geven aan de man die met PSV twee landstitels veroverde.