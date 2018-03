Herkenbare liedjes in 'Boeiende Buren' van theaterkoor Stem

SINT-OEDENRODE - Het zangplezier spat er vanaf, bij theaterkoor Stem. Want de inzet is hoog: het publiek moet op het puntje van zijn stoel zitten tijdens de voorstelling Boeiende Buren, toepasselijk voor fusiegemeente Meierijstad.

Tijdens de repetitie staan en zitten de zangers en zangeressen ontspannen op het podium. Helder, meerstemming verstaanbaar stemgeluid, verplaatst hun zang Het regent zonnestralen van links naar rechts en van voor naar achter.

,,Gewoon, lekker zingen zonder tekstboek heet dat”, volgens regisseuse Wim Wijnakker. Met dirigente Nancy Meijer koppelde zij losse onderdelen tot één geheel zodat de disciplines elkaar versterken.

Boeiende buren is toegespitst op ontmoeting tussen nieuwe mensen. Het thema is toepasselijk voor de fusie Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel naar Meierijstad. De drie dorpen staan centraal in de aaneenschakeling van zang, sketches, muziek, beeld en teksten.

Zanger Twan van Dijck vertelt: ,,In Schijndel zitten twee oude mannen op het liegbankje. Ze praten over de goede oude tijd en wereldschokkende veranderingen. Rond het H. Hartbeeld op de Markt in Veghel treft de jeugd elkaar in herkenbare scènes en monseigneur Bekkers is het middelpunt uit Sint-Oedenrode. Hij is het enige personage dat vorm krijgt via een gedicht. We hebben het niet alleen over ontmoetingen tussen ouderen, jongeren, zwervers en andere culturen nee, met een kwinkslag leggen we ook de nadruk op niet-moeten. Zoals met het toepasselijke lied: Niemand heeft nog tijd van Mrs. Einstein.”

Quote Lekker zingen zonder tekstboek, daar gaat het om bij theaterkoor Stem Wim Wijnakker

Saskia van den Berg zingt haar eerste echte productie. Zij deed auditie en haar altstem paste in het streven naar perfectie door het koor. ,,Zingen maakt je blij, het geeft energie. Deze show met herkenbare nummers uit Soldaat van Oranje, van Wim Sonneveld, Trijntje Oosterhuis en Sam Smith is bedoeld om te ontroeren, na te denken en vrolijk van te worden. De liedjes zijn heel verschillend. Onze dirigente arrangeerde standaardnummers zodat alle stukjes passen in één grote puzzel.”

Theaterkoor Stem is in 2015 voortgekomen uit Theaterkoor Rooi. Theaterkoor Rooi kreeg de financiering niet rond voor hun vijfde en laatste productie en er kwam een einde aan de succesreeks. Al snel besloten enkele mensen tot een doorstart; theaterkoor Stem was het resultaat. Joan Mutsaarts. ,,Deze show is minder groots: een minimaal decor, subtiele bewegingen en een combo met zes muzikanten. Want onze regisseur vindt: minder groots is meer en krachtiger."